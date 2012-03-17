Тігіпко: Для мене головне - стати членом команди Партії регіонів
11:53, 17 березня 2012Політика
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Віце-прем’єр-міністр заявляє, що для нього не є самоціллю очолити ПР
Віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляє, що для нього не є самоціллю очолити Партію регіонів, рішення про злиття з якою сьогодні прийняла його політична сила – партія «Сильна Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам перед початком з’їзду Партії регіонів.
«Для мене головне - стати членом команди Партії регіонів і зробити все, щоб сама команда була прогресивною і конструктивною», - сказав С.ТІГІПКО.
Він зауважив, що за Партією регіонів закріпився імідж прогресивної і конструктивної.
«За Партію регіонів завжди голосували, тому що вона могла робити справу. І зараз прийшов час зараз ще раз підтвердити», - сказав С.ТІГІПКО.
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