На з’їзд Партії регіонів прийшли Янукович і Литвин

У Києві розпочав роботу ХІІІ з’їзд Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у з’їзді беруть участь 843 делегатів.

Зокрема, серед учасників з’їзду народні депутати України, представники Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, органів виконавчої влади, громадських організацій України.

Сьогодні на з’їзді очікується прийняття рішення про злиття з Партією регіонів з партією «Сильна Україна», яку очолює віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

У з’їзді беруть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Згідно з порядком денного з’їзду, М.АЗАРОВ виступить із доповіддю про завдання Партії регіонів щодо посилення соціальної та політичної стабілізації суспільства.