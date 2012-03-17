Янукович вимагає чесних виборів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає проведення чесних і демократичних парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на ХІІІ з’їзді Партії регіонів.

«Дорогі друзі, колеги! Восени 2012 року виборці визначать новий склад парламенту України – це дуже відповідальний іспит для всіх нас», - сказав Президент.

Він зауважив, що від того, як пройдуть вибори, великою мірою залежатиме внутрішня соціальна стабільність у країні, успішність проведення курсу на модернізацію країни, а також зовнішній імідж України.

«Тому, як глава держави і гарант дотримання Конституції, я вимагаю – вибори мають пройти в чесній боротьбі», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і підкреслив, що у ході виборів мають бути чітко дотримані норми законодавства, принципи демократії та рівність участі сторін у виборчому процесі.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про ухвалення нового виборчого закону, який, за його словами, став прикладом широкого політичного компромісу та порозуміння.

«Переконаний, що і самі виборчі процедури будуть, безумовно, додержані», - сказав Президент.

Також він назвав важливим, щоб виборча кампанія була організована як широкий діалог політиків та виборців. Завданням цього діалогу, на думку глави держави, має стати пошук широкого соціального консенсусу щодо шляхів розвитку України.

«У партій, кандидатів у депутати буде чудовий шанс взяти участь в цьому діалозі. Я вірю у вас. Довіряю вам. Переконаний у тому, що спільними зусиллями ми будемо постійно покращувати життя людей, будувати сучасну конкурентноздатну економіку. Тож єднаймося! З любов’ю, з вірою у власні сили ми будуємо сильну Україну»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до представників Партії регіонів.