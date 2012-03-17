Регіонал заявив, що галичани повинні «знати своє місце»

Сучасну територію Україна отримала в результаті історичних процесів, якими керували диктатори, вважає депутат від Партії регіонів Юрій Болдирєв.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.нет.

"Ще за часів управління Радянською Росією Леніним було приєднано схід. Потім за часів Сталіна була приєднана Західна Україна. Ну, і, нарешті, в 1954 році Хрущов приєднав Крим. Тобто нинішня територія України створена силовим шляхом", - зазначив Болдирєв.

"З територією "великої України" немає ніяких сумнівів. Це українські землі, на яких жили предки нинішніх українців. Але входження Сходу, Заходу і Криму нічим, крім радянської історії, не легітимізоване, адже саме її галичани заперечують", - наголосив регіонал.

За його словами, "галичани стали громадянами України не тому, що боролися за свободу, а тому, що радянські танки, зроблені на Уралі, в яких сиділи екіпажі, укомплектовані уродженцями Східної України, дійшли до Берліна".

"Галичан українцями зробив Сталін, а не Бандера з Шухевичем", - додав Болдирєв.

На думку нардепа, сьогодні галичани повинні зрозуміти, що їх занадто мало для того, щоб вони зуміли нав'язати всій іншій Україні свою ідеологію.

"Ними була реалізована одна цілком успішна спроба: в 2004 році вони спиралися на Галичанську діаспору в США, яка органічно пов'язана з колабораціоністами періоду Другої світової війни. Саме ця діаспора має монопольне право на формування позиції Республіканської партії щодо України, і за часів Буша-молодшого їм вдалося поставити свого президента - Ющенка. Зробили це абсолютно незаконно, зґвалтувавши всю країну", - заявив він.

"Галичани мають зрозуміти: більше такого не буде. Зґвалтувати 46-мільйонну країну вдруге, я впевнений, не вийде. Не буде Бандера героєм України, не буде Шухевич героєм України і всі решта їх герої не будуть героями для всієї України. Населення Сходу ніколи не прийме цінності галичан. Усі повинні зрозуміти - ми різні. Галичани повинні розуміти, що вони в цій країні нахлібники, і, як всякі нахлібники, повинні знати своє місце. Не нав'язувати свої цінності іншим, а розуміти, що ті, хто їх годує, хто їх утримує, має право на свої цінності", - резюмував регіонал.

Як повідомлялося, раніше Болдирєв заявляв, що Україна повинна позбутися Галичини.

Корреспондент