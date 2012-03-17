Партія регіонів веде «мляві переговори» з Балогою

Партія регіонів веде «мляві переговори» з партією «Єдиний центр» про об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК.

За його словами, переговори тривають, але поки що результату немає, «якщо був би, то вже на сьогоднішньому з'їзді було б об'єднання, як із «Сильною Україною».

На уточнююче запитання, чи відповідає дійсності інформація в ЗМІ про те, що С.ТІГІПКОМ виступав проти об'єднання Партії регіонів з «Єдиним центром», В.РИБАК відповів: «Такого і близько не було ні з одного, ні з іншого боку». «ТІГІПКО ніколи таких заяв не робив і ніколи ми не обговорювали цього питання», - наголосив він.

В.РИБАК також повідомив УНІАН, що об'єднання до виборів з Народною партією не буде. «Народна партія піде самостійно на вибори. Я не бачу варіанту іншого», - наголосив він.

За словами В.РИБАКА, ведуться переговори про співпрацю на виборах «у різних формах» з керівниками 50 партій.

При цьому він додав, що «ми не форсуємо події», бо в Партії регіонів багато своїх гідних людей.

В.РИБАК не виключив, що на наступному з'їзді Партії регіонів, який буде скликаний за три місяці до парламентських виборів, можуть виникнути «ще якісь об'єднання» і вливання інших партій у Партію регіонів.