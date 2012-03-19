У Європі називають парламентські вибори останнім тестом для України

Представники ОБСЄ, Ради Європи, акредитовані в Україні європейські дипломати називають заплановані на осінь цього року парламентські вибори останнім тестом для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО у суботу у Севастополі під час круглого столу на тему: «Парламентські вибори 2012. Перспективи та можливості опозиційних партій та громадських організацій».

За його словами, якщо майбутні парламентські вибори не будуть чесними і демократичними, на Україну може чекати «як введення якихось санкцій міжнародного характеру, так і просто забуття у світі».

Як сказав О.ЧЕРНЕНКО, КВУ спілкується з представниками ОБСЄ, Ради Європи, посольств іноземних держав в Україні, і вони «дуже просто, дуже спокійно кажуть: ну ви розумієте, після всього того, що відбувається, вибори – це останній тест для України. Одні кажуть: аж до введення санкцій, інші кажуть так: ні, ніяких санкцій не буде, ми просто забудемо про Україну, що така є. Живіть собі, як хочете».

Тому, на переконання голови КВУ, «ці вибори, їхня чесність, демократичність – питання не лише виграшу чи програшу того чи іншого кандидата від тієї чи іншої політичної сили, тут питання майбутньої перспективи України, питання, власне, куди Україна далі піде»