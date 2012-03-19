Справу Пукача продовжать розглядати «в темну»

Печерський районний суд Києва вкотре відмовився розглядати кримінальну справу у відкритому режимі за обвинуваченням колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, таким чином суд відмовив їй у задоволенні клопотання про заслуховування справи у відкритому режимі,

Як сказала В.ТЕЛИЧЕНКО, крім того, що раніше суд мотивував необхідність розглядати справу у закритому режимі наявністю у ній секретних даних, а сьогодні прийняв додаткове обгрунтування щодо свого рішення слухати справу у закритому режимі через те, що, за данмих Генеральної прокуратури України, кримінальна справа О.ПУКАЧА об’єднана з іншою фактовою справою, яка стосується встановлення інших замовників вбивства.

«На думку суду, що є дещо новим в українському законодавстві, розгляд справи ПУКАЧА у відкритому режимі може завадити розслідуванню справи щодо встановлення інших можливих замовників вбивства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.