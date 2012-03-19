Регіонал Мельник чекає вибачень від Геращенко

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що народний депутат-«регіонал» Петро МЕЛЬНИК готовий вибачитись перед народним депутатом з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Іриною ГЕРАЩЕНКО за інцидент, що стався вчора, 18 березня, на виборчій дільниці у місті Обухів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на брифінгу.

«Я тільки що переговорив з народним депутатом МЕЛЬНИКОМ і він запевнив, що готовий вибачитися перед своєю колегою, якщо вона вибачиться за публічні образи», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

Водночас він додав, що не знає, наскільки серйозні наміри В.МЕЛЬНИКА вибачитись перед І.ГЕРАЩЕНКО.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що у нього було дуже мало часу для того, аби розібратися в конфлікті, що виник між депутатами, однак В.МЕЛЬНИК «як чоловік готовий вибачитись».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що словесні суперечки є застосуванням сили, лідер фракції Партії регіонів сказав: «Ні, я так не вважаю, я вважаю, що так взагалі не має бути».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” І.ГЕРАЩЕНКО на своїй сторінці у Facebook написала, що проситиме прокуратуру розслідувати напад на неї народного депутата від Партії регіонів П.МЕЛЬНИКА під час виборів мера Обухова Київської області.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з колегами - депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро МЕЛЬНИК, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона заявила, що "вперше зіштовхнулося з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж ми в різних вагових категоріях - цей МЕЛЬНИК великий огрядний чолов'яга, а я – метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою – нардепом, то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах".