Тимошенко каже, що від ідей Януковича тхне нафталіном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перед виборами згадав про двомовність, бо йому просто нічого запропонувати людям.

Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Качанівській виправній колонії, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Коментуючи останню заяву В.ЯНУКОВИЧА російському агентству, що Україна найближчим часом прийме закон про дві державні мови - українську і російську, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила: «Кожного разу напередодні виборів В.ЯНУКОВИЧ дістає цю ідею зі своєї комори обіцянок, обтрушує її від нафталіну і нав’язує частині країни… Я про двомовність: «свіжу», «нову», а головне – дуже актуальну для сучасної України ідею В.ЯНУКОВИЧА надати російській мові статус другої державної. Ніби й немає в Україні інших турбот, ніби усі інші проблеми людей новою владою давно і якісно виконані…»

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, очевидно, що чергова обіцянка В.ЯНУКОВИЧА свідчить лише про одне – про наближення парламентських виборів, на яких команді «проффесіоналів» буде просто нічого запропонувати людям. Саме тому в хід іде найулюбленіший прийом політтехнологів: розсварити людей, поділити народ, зіткнути лобами правобережну та лівобережну Україну».

Лідер «Батьківщини» зазначає, що їй «надзвичайно боляче спостерігати з-за грат Качанівської колонії, що розмінною монетою для обдурювання людей знову стає мова. Наша багата, красива, така давня і така сучасна, мова Тараса Шевченка і Ліни Костенко, Івана Франка і Юрія Андруховича…Мова, яка є основою самоідентифікації нації, тим цементом, який скріплює всіх людей в один-єдиний – український! – народ».

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася «до всіх патріотів, яких обурила ініціатива В.ЯНУКОВИЧА: разом з моєю політичною командою робіть усе, що вам під силу, щоб розтлумачити людям, навіщо ця влада окупантів вкидає у суспільство ідею двомовності. Розповідайте, що це штучне роздування неіснуючої проблеми, передвиборна обіцянка, покликана змусити людей обговорювати саме її, а не мегакорупцію у владі, розвал економіки, обкрадання простих громадян, цинічно використавши технології у делікатному, чутливому, а для багатьох із нас – святому питанні мови».

За її словами, «єдиною розрадою у цій ситуації для нас може бути лише те, що хронічне невиконання обіцяного – це єдиний пункт програми, який виконується президентом і партією влади бездоганно».