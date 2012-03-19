Політики кажуть, що обухівські вибори - останній дзвінок для опозиції

На виборах Обухівського міського голови переміг кандидат від Партії регіонів, оскільки опозиція не змогла висунути єдиного кандидата.

Таку думку висловив керівник центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, повідомляє прес-служба партії.

Він звернув увагу, що за результатами виборів мера Обухова, кандидати від парій «Батьківщини» та «УДАР» разом набрали більше голосів, ніж кандидат від влади, який переміг.

«Це означає, що якби опозиційні сили об’єдналися і висунули єдиного кандидата, то перемога могла би бути за ними. Приклад Обухова має стати останнім дзвінком для опозиційних політиків перед виборами мера Києва та парламентськими виборами», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Якщо опозиційні лідери не будуть спроможні підкріпити свої об’єднавчі заяви конкретними діями щодо висунення єдиного списку кандидатів від опозиції, проведенням праймеріз для визначення найсильніших узгоджених кандидатів по мажоритарних округах, та формуванням єдиного опозиційного штабу зі захисту чесних виборів, то вони неминуче зазнають поразки і втратять довіру людей», - вважає С.БОНДАРЧУК.

У свою чергу, у партії «УДАР Віталія КЛИЧКА» наголошують, що опозиція має серйозно проаналізувати вибори в Обухові, ті нові технології, що застосовувалися у роботі з виборцями та безпосередньо на дільницях для контролю за тим, чи “правильно” проголосували виборці.

Але, в першу чергу, на думку партійців, опозиційні партії повинні також визнати власну відповідальність за те, що на виборах мера пройшов провладний кандидат. В «УДАРі» нагадують, що партія неодноразово зверталася до колег по опозиції з тим, щоб провести праймеріз і висунути єдиного, найрейтинговішого кандидата від демократичного табору. Таким міг стати кандидат від “УДАРу” Анатолій ШАФАРЕНКО, який посів на виборах мера Обухова друге місце, набравши значно більше голосів, ніж представник від Комітету опору диктатурі. «Відмова КОДу підтримати найбільш прохідного кандидата від опозиції лише тому, що він йшов від “УДАРу”, спрацювала на владу. Розпорошення голосів виборців між опозиційними кандидатами подарувало в результаті перемогу провладному кандидату. Хоча в сумі представники демократичних партій набрали більше голосів, аніж висуванець ПР», - йдеться у заяві “УДАРу”, переданій УНІАН.

У партії вважають, що під час виборів в Обухові виборці й опозиційні сили «наступили на ті самі граблі», що й на виборах мера Києва у 2008 році, коли через розпорошеність голосів і низьку явку виборців переміг Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосувало лише 15% киян. Нового мера Обухова обрали за технологією виборів київського “мера бабусь”.

В “УДАРі” також вважають, що низька явка мешканців міста (43%) на вибори – це свідчення розчарування, зневіри виборців у можливості чесного голосування. В результаті мером 40-тисячного Обухова стала людина, за яку віддали голоси лише 4,5 тисячі виборців, що ставить під сумнів реальну підтримку жителями міста новообраного мера.

Крім того, партія “УДАР” висловлює обурення з приводу того, що представники влади намагалися не допустити до контролю за підрахунком голосів народних депутатів України, виштовхуючи їх з виборчих дільниць і порушуючи закон про статус народного депутата.

Партія “УДАР” вважає, що Верховна Рада повинна терміново ухвалити закон про вибори мерів у два тури. Мер має представляти широку громаду, отримати підтримку більшості мешканців міста, а не бути представником 10% громадян, наголошують у партії.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня відбулись позачергові вибори Обухівського міського голови (Київська область). Постановою Обухівської міської виборчої комісії переможцем позачергових виборів мера міста визнано висуванця Партії регіонів Олександра ЛЕВЧЕНКА.