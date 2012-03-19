Попов доручив усім службам ретельніше готуватися до Великодня

Київ має зустріти Великдень чистим, охайним та зручним для проїзду киян. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні доручення голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов дав усім управлінням, комунальним підприємствами та службам міста під час апаратної наради із заступниками та головами районних держадміністрацій. Зокрема, голова КМДА доручив до Пасхи полагодити асфальтове покриття основних магістралей та вулиць міста, провести ремонти на прибудинкових територіях, а також прибрати усі парки та сквери Києва.

«Святкова атмосфера та лад до Великодня мають запанувати у всіх сферах життя міста. Особливу увагу потрібно приділити благоустрою кладовищ, парків та скверів, передусім тих, що знаходяться поряд із храмами, дворів та вулиць міста. У нас залишилося не так багато часу, тому я прошу всі служби та комунальні підприємства активізуватися і максимально ретельно попрацювати, аби нічого не заважало святковому настрою киян», – сказав Олександр Попов.

У посиленому режимі працюватиме і громадський транспорт столиці. Так, 14 квітня рух потягів київського метрополітену, міських маршрутів автобусів, трамваїв та тролейбусів буде продовжено на одну годину. На годину раніше запрацює весь комунальний транспорт і 15 квітня. Крім того, буде збільшено кількість рухомого складу на усіх маршрутах громадського транспорту, що пролягають повз місця проведення богослужінь, з 5-ї до 10-ї ранку у Велику Неділю відповідно до потреб пасажирів.