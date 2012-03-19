До Великодня 370 тисяч киян отримають матеріальну допомогу

До свята Великодня 17 категорій соціально незахищених киян отримають разову матеріальну допомогу в розмірі від 100 до 500 грн. Про це розповіла заступник начальника ГУ праці та соціального захисту населення Ірина Старук в прямому ефірі телеканалу «Київ».

«Перша виплата була до Дня захисника Вітчизни та 8 березня. Вона була надана 15 категоріям громадян - тих, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн. Наступна виплата планується до Великодня. Цього разу допомогу отримають вже 17 категорій громадян і значно буде збільшено число одержувачів за рахунок того, що розмір пенсійної виплати буде збільшено до 1200 грн. Також додається ще така категорія громадян як працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн. Планується, що до дня святкування Пасхи отримають одноразову матеріальну допомогу майже 370 тисяч киян», - зазначила вона.

Найбільші виплати передбачені для сімей громадян, які загинули при виконанні інтернаціонального обов`язку в Афганістані, круглим дітям-сиротам, дітям, над якими встановлено опіку і піклування, та малозабезпеченим сім`ям, які отримують державну соціальну допомогу. Цим категоріям городян буде виплачено від 300 до 500 грн.

Kievpress.net