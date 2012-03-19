Завтра оголосять вирок екс-спікеру кримського парламенту

Завтра у Хортицькому районному суді Запоріжжя буде оголошено вирок колишньому голові Верховної Ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО обвинувачується у перевищенні влади на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки) за вилучення з користування військового радгоспу «Азовський» більш як 4,8 тис. га.

Прокуратура Криму оцінила збитки у 23 млн. грн.