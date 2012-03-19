Завтра оголосять вирок екс-спікеру кримського парламенту
20:47, 19 березня 2012Політика
968 0
А.Гриценко обвинувачується у перевищенні влади
Завтра у Хортицькому районному суді Запоріжжя буде оголошено вирок колишньому голові Верховної Ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО обвинувачується у перевищенні влади на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки) за вилучення з користування військового радгоспу «Азовський» більш як 4,8 тис. га.
Прокуратура Криму оцінила збитки у 23 млн. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter