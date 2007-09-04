Парламент направив до КС законопроект про скасування депутатської недоторканності

Верховна Рада України V скликання попередньо схвалила закон України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 259 із 263 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачено виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80 (гарантування депутатської недоторканності народним депутатам та неможливість без згоди ВР притягнути їх до кримінальної відповідальності, затримувати та заарештовувати) та частину 1 статті 105 (користування Президента України правом недоторканності на час виконання повноважень).

Крім того, парламент ухвалив постанову «Про включення до порядку денного сесії Верховної Ради законопроекту «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) і про його направлення до Конституційного Суду України». За цю постанову проголосувало 260 із 262 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Документом, зокрема, передбачається відіслати попередньо схвалений закон до Конституційного Суду України. У постанові КС пропонується невідкладно розглянути цей законопроект та надати висновок щодо його конституційності до 1 листопада 2007 року.

Крім того, в постанові передбачено включити до порядку денного наступної (п’ятої) сесії ВР питання про ухвалення закону щодо змін до Конституції з приводу скасування недоторканності після висновку КС.