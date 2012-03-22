Фракції більшості зняли з розгляду у ВР законопроект про доступне житло

Верховна Рада України зняла з розгляду законопроект щодо забезпечення громадян доступним житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосували 238 народних депутатів з 414, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект щодо забезпечення громадян доступним житлом був ухвалений у першому читанні 10 лютого 2010 року. За зняття з розгляду законопроекту проголосували фракції Партії регіонів, Народної партії, частина позафракційних та група «Реформи заради майбутнього».

Законопроектом передбачалося, що право на доступне житло мають громадяни, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід яких в розрахунку на одну особу (члена сім’ї) не дає права на отримання соціального житла та дохід яких не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні за даними центрального органу виконавчої влади у галузі статистики. У разі будівництва житлового будинку, списки громадян, які братимуть участь у фінансуванні будівництва доступного житла, формуються з урахуванням черговості взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. При цьому враховується право громадян на позачергове чи першочергове поліпшення житлових умов.

Для громадян, які мають позачергове і першочергове право на поліпшення житлових умов, передбачалося не більш як по 20 відсотків загальної кількості квартир зазначеного житлового будинку, для громадян, які потребують поліпшення житлових умов на загальних підставах, — решта квартир. Порядок ведення обліку громадян, які мають право на доступне житло, визначається Кабінетом міністрів України.

Передбачалося, що будівництво доступного житла може бути здешевлене, зокрема, шляхом надання органами місцевого самоврядування в користування замовнику будівництва (забудовнику) земельної ділянки під будівництво доступного житла без проведення аукціону з установленням річного розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру земельного податку, що встановлюється Законом України “Про плату за землю”; звільнення замовника будівництва (забудовника) від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів; здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом здійснення рефінансування уповноважених банків Державною іпотечною установою під заставу іпотечних активів та Національним банком України під заставу емітованих Державною іпотечною установою облігацій тощо.

Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла мала надаватися громадянам шляхом сплати за рахунок бюджетних коштів частини вартості будівництва (придбання) доступного житла; надання пільгового іпотечного житлового кредиту (фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва (придбання) доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України, з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника) тощо.

Передбачалося, що державна підтримка надається з розрахунку не більш як на 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. метра на сім’ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.