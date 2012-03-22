У Миколаєві заборонили акцію на підтримку Оксани Макар

У Миколаєві суд заборонив проведення біля будинку прокуратури Миколаївської області акції на підтримку Оксани Макар.

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Андрій ДВОРЕЦЬКИЙ.

Учора увечері в Заводському районом суді Миколаєва відбулося засідання суду за позовом Миколаївського міськвиконкому, в якому йшлося про те, що пікетувальники порушили порядок проведення акцій протесту, не подавши повідомлення про акцію за 10 днів до її початку. Суд виніс ухвалу про заборону проведення безстрокової акції протесту за адресою вулиця Спаська, 28, організатором якої був Юрій КРУЦИЛОВ.

Одержавши рішення суду, пікетувальники все ж таки залишилися на своєму місці, прибравши один з трьох наметів.

Сьогодні з Миколаївського міськвиконкому пікетувальники одержали повідомлення за підписом заступника Миколаївського міського голови Юрія АНДРІЄНКА про те, що вони не мають права на проведення акції. Підставою названо рішення Заводського районного суду від 21 березня.

За словами А.ДВОРЕЦЬКОГО, міський голова Володимир ЧАЙКА, який морально підтримує пікетувальників, признався їм у тому, що на нього чиниться сильний тиск з боку прокуратури, і у нього не було іншого виходу, як подати позов.

За словами пікетувальників, на сьогодні вони подали в міськвиконком шість повідомлень про проведення акції, підписаних не тільки Ю.КРУЦИЛОВИМ, а й іншими людьми. Пікетувальники стверджують, що в проведенні акції їм відмовляють незаконно.

«У повідомленні міськвиконкому йдеться про заборону проведення однієї акції, про яку заявляв я, - сказав Ю.КРУЦИЛОВ. – Але ж є й інші повідомлення, підписані іншими активістами. Вони судом не скасовані. Розпорядження АНДРІЄВСЬКОГО виглядає незаконним».

Наразі пікетувальники залишаються під будинком прокуратури у двох наметах, в одному з яких розміщується «Громадська приймальня», де приймають скарги від жителів міста на незаконні дії правоохоронних органів. Про «Громадську приймальню» в рішенні суду нічого сказано не було.

Як зазначив А.ДВОРЕЦЬКИЙ, пікетувальники мають намір щодня подавати повідомлення про проведення акції протягом 24 годин, таким чином продовжуючи акцію протесту. Він не виключив, що учасникам акції доведеться перейти на інший бік вулиці, де адреса не збігається з адресою, зазначеною в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, з 19 березня в Миколаєві активісти-громадські діячі організували пікет біля будинку обласної прокуратури і оголосили його безстроковим, до виконання їхніх вимог. Пікетувальники вимагають звільнити слідчого, який раніше відпустив два підозрюваних у справі О.МАКАР, а також прокурорів Центрального району, м. Миколаєва і області. Також активісти вимагають припинити репресії проти правоохоронців, які розслідують справу О.МАКАР.

Міністерство внутрішніх справ проводило службове розслідування з приводу неправомірних дій співробітників міліції у справі потерпілої О.МАКАР.

Сьогодні генпрокурор Віктор ПШОНКА провів спільне засідання колегії Генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ з участю міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

В.ПШОНКА заявив, що при розслідуванні злочинів, здійснених проти О.МАКАР, допущено ряд порушень.

За порушення при розслідуванні злочину проти О.МАКАР звільнений ряд посадовців прокуратури і міліції Миколаївської області.