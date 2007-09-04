НУ-НС звинувачує Партію регіонів та уряд у погіршенні умов для ведення бізнесу

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» вважає, що діяльність Партії регіонів та уряду призвела до погіршення умов для ведення бізнесу в Україні та збільшення рівня тінізації української економіки.

Про це йдеться в заяві блоку, переданій УНІАН.

Зокрема, як наголошують автори заяви, “ховаючись за ширмою недоторканності та безкарності, найвищі посадовці ведуть країну до економічного колапсу”. В НУ-НС зазначають, що сьогодні, 4 вересня, представники Кабінету Міністрів збираються урочисто відсвяткувати День підприємця. При цьому, стверджують в блоці, у своїх промовах керівники Партії регіонів “знову годуватимуть бізнес солодкими обіцянками про п’ятирічні податкові канікули для малого сімейного бізнесу, про безкоштовну реєстрацію підприємств та отримання ліцензій, про стабільність бізнесу після ухвалення «азаровського» Податкового кодексу”.

«Наша Україна – Народна самооборона» заявляє, що передвиборчі обіцянки Партії регіонів щодо покращення становища підприємців стоять в одному ряду з популістськими обіцянками «покращення вашого життя вже сьогодні». В НУ-НС вважають, що з приходом до влади уряду Віктора ЯНУКОВИЧА підприємці знову перетворилися “на безправних дійних корів для чиновників у високих кабінетах та інструмент для латання бюджетних дірок, що почали з’являтися через некомпетентну економічну політику Кабінету Міністрів”. Зокрема, вперше з 2004 року в Україну повернулася ганебна практика вибивання податкових платежів з підприємців наперед. “Лише за один рік діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА вся країна вивчила слово «рейдерство», а об’єктами кримінальних «наїздів» під прикриттям правоохоронних органів стають підприємці в усіх регіонах держави”, - наголошують в блоці.

У зв’язку з цим «Наша Україна – Народна самооборона» вимагає від Партії регіонів пояснення, яким чином знищення спрощеної системи оподаткування, передбачене в «азаровському» проекті Податкового кодексу, сприятиме довгостроковій стабільності бізнесу в Україні. “Ми запитуємо у Партії регіонів та її уряду, на яких підставах вища посадова особа держави віце-прем’єр-міністр України Володимир РИБАК ще у квітні 2007 року звернувся до підприємців щодо надання Партії регіонів безповоротної фінансової допомоги?", - зазначається в заяві.