Довгий: Затримання Сотникова стало логічним наслідком його діяльності

Затримання правоохоронними органами голови Дніпровської у місті Києві районної державної адміністрації Олександра СОТНИКОВА стало логічним наслідком його діяльності на посаді керівника району, заявив журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, при цьому він нагадав, що наприкінці липня правоохоронцями за одержання понад 500 тис. грн. хабара було затримано двох чиновників Дніпровської районної державної адміністрації. „Той ганебний факт хабарництва заступників О.СОТНИКОВА правоохоронці не залишили поза увагою. І сьогоднішнє затримання керівника району – тому підтвердження”, - зазначив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ також нагадав, що Шевченківський районний суд м. Києва відмінив рішення Дніпровської районної у місті Києві ради від 20 квітня 2006 року про обрання О.СОТНИКОВА головою Дніпровської райради. Крім того, суд зобов’язав голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звернутися до Секретаріату Президента України з поданням щодо звільнення О.СОТНИКОВА з посади голови Дніпровської райдержадміністрації, після чого відповідне подання було направлене.

„Проте, - зауважив О.ДОВГИЙ, - систематично ігноруючи свої прямі обов’язки по наведенню господарського ладу в районі, пан СОТНИКОВ намагався політизувати ситуацію, довести її до абсурду. При цьому він замовчував той факт, що депутати Дніпровської райради ще в липні висловили йому недовіру. О.СОТНИКОВ увесь час підкреслював свою приналежність до „Нашої України”, подаючи це під „соусом” начебто політичного переслідування. Але до чого тут політична приналежність, коли у тебе в районі діється казна-що, коли твоїх заступників ловлять на гігантських хабарах?”.

Секретар Київради сподівається, що органи прокуратури доведуть до логічного завершення справи, порушені проти осіб, підозрюваних у протиправних, корупційних діях. „Кияни, у тому числі і на цьому прикладі, повинні пересвідчитися, що закон один для всіх. У тому числі і для високопоставлених чиновників”, - наголосив О.ДОВГИЙ.