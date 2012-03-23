Експерт: Порошенка примусили стати міністром

Петра Порошенка примусили стати міністром економіки.

Про це у коментарі Gazeta.ua сказав нардеп-"бютівець" Андрій Павловський.

"Мабуть, Петрові Олексійовичу поставили таку умову як у фільмах про мафію, від якої він не зміг відмовитися. Маю на увазі, що, мабуть, йому пояснили, що заберуть все майно і ресурси. Тому він був змушений пристати на цю пропозицію. Сподівається цією своєю новою посадою прикрити свій бізнес", - розповів нардеп.

На його думку, Петро Порошенко потрібен чинному уряду, аби саме на нього звалили всі економічні провали.

"Порошенко пішов на таку посаду, що на нього будуть котити всі проблеми. Звинувачуватимуть, що саме він відповідає за реформи, а вони не робляться і не поліпшують життя людям і винен у всьому Порошенко. Тому за кілька місяців Порошенка помножать на нуль: знищать його репутацію. Фактично Порошенко погодився з тим, що в політичному плані вже не матиме перспектив", - зауважив Павловський.

"Бютівець" вважає, що альтернатива у Порошенка була. Він міг продати майно і з честю вийти з цієї ситуації.

"Але, мабуть, він вирішив врятувати 5 канал — єдиний, куди ще пускають представників опозиції. Зараз вже, мабуть, не пускатимуть. Бо незручно буде каналу критикувати уряд, в якому знаходиться його власник", - наголосив нардеп.