ЦВК розписала ефіри для передвиборчої агітації

Центральна виборча комісія встановила порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК прийняла сьогодні на засіданні.

Зокрема, відповідною постановою встановлено, що ефірний час для проведення передвиборної агітації надається Національною телекомпанією України на Першому національному каналі тривалістю 60 хвилин, Національною радіокомпанією України на Першому каналі також 60 хвилин, регіональними державними чи комунальними теле- та радіоорганізаціями по 20 хвилин.

Також встановлено, що регіональними теле- і радіоорганізаціями надається ефірного часу по 20 хвилин для проведення агітації кандидатами у народні депутати, які балотуються в одномандатних округах.

Крім того, ЦВК встановила, що політичні партії за державні кошти можуть розміщати свою агітацію у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» обсягом не більше 7800 знаків та у регіональних виданнях не більше 3900 знаків.

ЦВК також затвердила форми подань щодо кандидатур до складу окружних і дільничних виборчих комісій, а також форму подань щодо проведення жеребкування, яке встановить порядок розміщення назв партій у виборчому бюлетені.