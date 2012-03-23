Азаров особисто приїде вітати мера Обухова

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ упевнений, що кандидат від Партії регіонів чесно переміг на виборах мера міста Обухів Київської області.

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Це дуже важлива подія. До цих виборів мера Обухова було привернуто увагу безлічі іноземних спостерігачів, велика кількість співробітників Посольства США перебувала на виборчих дільницях, і наш кандидат здобув переконливу перемогу. Це показник великої довіри людей до нашої політичної сили. Люди розуміють, що важко проходить процес виходу з кризи, і важко живеться людям», - написав М.АЗАРОВ.

На його думку, громадяни впевнені, що саме Партія регіонів зможе покращити їхнє життя.

«І тому у важкій політичній боротьбі наш кандидат здобув переконливу перемогу. Це спростовує наклепи наших політичних опонентів, які говорять про фальсифікації, порушення, а тут цей приклад показав, що можна перемогти в чесній політичній боротьбі. Я завтра приїду особисто привітати нового мера з переконливою перемогою», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня відбулися позачергові вибори Обухівського міського голови.

Постановою міської виборчої комісії переможцем визнано висуванця Партії регіонів Олександра ЛЕВЧЕНКА, за нього проголосували 38,6% виборців.

О.ЛЕВЧЕНКО більш ніж на 20% випередив свого найближчого конкурента.