Литвин сумнівається, що в Україні введуть другу державну мову

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має сумнів у можливості запровадження в Україні другої державної мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це спікер парламенту заявив сьогодні, відповідаючи на запитання під час зустрічі з колективом центральної районної лікарні смт Червоноармійськ Житомирської області.

За словами В.ЛИТВИНА, двомовність в Україні склалася історично, але при цьому він наголосив, що державною мовою потрібно володіти, і підкреслив важливість всебічного розвитку української мови, зокрема, в інформатиці та у науковій сфері.

На думку керівника парламенту, місцеві органи влади повинні забезпечувати можливість реалізації культурних потреб представників всіх національностей, які проживають в регіоні.

Водночас В.ЛИТВИН висловив сумнів у можливості запровадження в Україні другої державної мови. Він пояснив, що йдеться про внесення змін до Конституції України – її першого розділу, який гарантує права і свободи людини, і внесення таких змін можливо шляхом референдуму.