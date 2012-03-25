Міліція взялась за черкаського опозиційного депутата

У Черкасах порушено кримінальну справу відносно депутата Черкаської міської ради Миколи БУЛАТЕЦЬКОГО (фракція «Батьківщина») за ст. 296 Кримінального кодексу «хуліганство».

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, його звинувачують у пошкодженні майна в приміщенні Черкаської мерії вартістю 14 тис. грн. - скляних огорож і турнікетів пропускної системи міськради.

Зокрема, у міліції нагадали, що 14 березня перед адміністративною будівлею Черкаської міської ради відбувся санкціонований мітинг, ініційований Черкаською міською та обласною спілкою ветеранів Афганістану та обласним комітетом Соціалістичної партії України.

Перед міською радою на площі зібралося близько 400 осіб, які після проголошення вимоги про дострокову відставку мера міста Сергія ОДАРИЧА відгукнулись на заклики виступаючих пройти до службового кабінету голови міської ради та рушили до приміщення. «При цьому було пошкоджено скляні огорожі і турнікети пропускної системи міської ради. Після проведення підрахунків сума збитків склала більш ніж 14 тис. грн.», - поінформували у СЗГ.

За фактом хуліганських дій Соснівським райвідділом міліції було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 «Хуліганство, вчинене групою осіб» Кримінального кодексу України.

В процесі проведення слідчим відділом досудового слідства по вказаній кримінальній справі та після зібрання відповідних доказів, в тому числі і з камер відеоспостереження, з’ясувалось, що до пошкоджень майна в приміщенні мерії причетний депутат Черкаської міської ради Микола БУЛАТЕЦЬКИЙ, відносно якого прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

Наразі продовжується слідство, яке встановить всі факти та обставини справи, а також виявить всіх осіб, причетних до скоєння протиправних дій, додали в міліції.

У свою чергу за дорученням мера Черкас С.ОДАРИЧА в мерії направили претензії депутату М.БУЛАТЕЦЬКОМУ, щоб він відшкодував ці збитки. Але сам депутат не вважає себе винним і відмовився компенсувати збитки мерії. За його словами, турнікету в міськвиконкомі не повинно бути, бо навіщо чиновників захищати від пересічних черкащан.