29-31 березня в Києві, у Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український Дім” (вул. Хрещатик, 2), розпочинає роботу XXI Міжнародна виставка „Освіта та кар’єра – 2012”, в рамках якої відбудеться виставка закордонних навчальних закладів „Освіта за кордоном”.

Урочисте відкриття відбудеться 29 березня об 11.00 у фойє «Українського дому». Вхід вільний.

Ці заходи знає і відвідує молодь Києва, старшокласники та їх батьки, а також молоді люди з інших куточків України. Саме тут сконцентровано інформацію, що стосується можливостей отримання професійної освіти як в Україні, так і за кордоном. На виставках представлені різноманітні молодіжні програми, інформація про міжнародні гранти, можливості безкоштовного навчання за кордоном та багато іншої корисної інформації, про яку відвідувачі зможуть дізнатися «з перших рук».

У виставці беруть участь близько 200 учасників. Із них: 70 вищих навчальних закладів України (університети, академії, інститути); більш як 50 закордонних вищих навчальних закладів (із Великої Британії, Нідерла́ндів, Туреччини, Польщі, Литви, Кіпру, Швейцарії, Греції, Німеччини, Фінляндії, Латвії, Росії, Франції, ОАЕ, Мальти, Чехії, Австрії, США, Естонії та Ізраїлю); міжнародні організації та освітні агенції; молодіжні видання; освітні інтернет-проекти та 16 київських професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та ліцеїв.

На виставці будуть представлені:

Міністерство науки та вищої освіти Польщі, Німецький культурний центр – Гете-Інститут у Києві, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Німецька служба академічних обмінів DAAD, Національна агенція з питань вищої освіти у Франції Campus France, Українсько-польський центр академічних обмінів та стипендіальні програми Фонду Віктора Пінчука.

Під час роботи виставок відбудуться презентації, семінари, круглі столи. Основна тематика презентацій – можливості навчання за кордоном, переваги навчання в Україні, можливості отримання двох дипломів – державного та міжнародного зразків.

У четвер, 29 березня, об 12.00 у Залі для конференцій «Українського дому» відбудеться презентація та зустріч з авторами унікальних видань Української академії друкарства - авторська кована книга «Страсті Христові» та «Велесова книга».

Організатори заходів – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України та Товариство „Знання” України – запрошують всіх бажаючих відвідати виставку.

Виставка працює:

29-30 березня - з 11.00 до 18.00;

31 березня - з 11.00 до 17.00.

Детальна інформація - на сайтах виставки: www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

E-mail: edu-abroad@ukr.net