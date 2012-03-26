Порошенко розпочав кадрові чистки
Копилова звільнено з посади першого заступника міністра економрозвитку – джерело
Вадима Копилова звільнено з посади першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Про це УНІАН повідомило джерело в Мінекономрозвитку.
«Рішення про звільнення вже ухвалене, і указ Президента буде незабаром опубліковано», - повідомило джерело.
Він відзначив, що звільнення В.Копилова викликане бажанням нового міністра Петра Порошенка замінити першого заступника керівника Мінекономрозвитку.
Ймовірно, відзначило джерело, В.Копилова буде призначено радником прем`єр-міністра України Миколи Азарова.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня П.Порошенка указом Президента було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі. Раніше цю посаду, будучи також першим віце-прем`єр-міністром, обіймав Андрій Клюєв, який зараз обіймає посаду секретаря РНБО.