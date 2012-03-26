Попов хоче створити муніципальну поліцію

Створення у столиці власної муніципальної міліції не лише суттєво знизить навантаження на правоохоронні органи, але й дозволить значно покращити рівень правопорядку. Про це, спілкуючись із солдатами та офіцерами Військової частини 3001 Північного територіального командування МВС України, сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. За його словами, саме столична муніципальна міліція може стати пілотним проектом, котрий згодом може поширитися всіма великими містами України.

«Проект на етапі розробки концепції. У квітні ми плануємо детально обговорити її з Міністерством внутрішніх справ та з Кабінетом Міністрів. Безумовно, нам спільно із правоохоронцями, потрібно буде чітко визначити перелік тих функцій, які виконуватиме майбутня муніципальна міліція. Світова практика демонструє ефективність розподілу функцій правоохоронців на загальнодержавні та місцеві», – сказав Олександр Попов.

Серед повноважень, якими планується наділити муніципальну міліцію, Олександр Попов назвав: патрулювання, охорону зон відпочинку, наведення ладу з паркуванням у столиці, контроль за дотриманням правил дорожнього руху та інші.

Офіційний портал КМДА