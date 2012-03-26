Порошенко став меценатом року

У суботу, 24 березня у палаці «Україна» відбулась шістнадцята церемонія нагородження переможців і лауреатів Загальнонаціональної програми «Людина року-2011».

Як повідомили УНІАН у прес-службі конкурсу, церемонія була побудована на найсучасніших досягненнях в галузі режисури, сценографії, відеодизайну, сценічного освітлення, спецефектів.

Лауреати програми «Людина року-2011» стали:

У номінації регіональний лідер року - голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул;

міський голова року - міський голова м.Ялта Олексій Боярчук;

промисловець року - голова правління ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Віталій Касінов;

підприємець року - генеральний директор ТОВ «ОМОКС» Олексій Кулагін;

фінансист року - генеральний директор ПАТ «Платінум Банк» Грег Краснов;

лідер страхового ринку року - генеральний директор ПАТ «УАСК АСКА» Андрій Шукатко;

лідер малого та середнього бізнесу року - директор ТОВ «Оптима-Лізінг» Вадим Нестерчук;

національна торговельна марка року - ТМ «АНТОНОВ»;

інвестиція року - інвестиційні проекти - ТОВ ВКФ «ВЕЛТА», генеральний директор Андрій Бродський;

аграрій року - генеральний директор ТОВ «НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА» Іван Мірошніченко;

журналіст року в галузі електронних ЗМІ - Світлана Леонтьєва (телеканал «Перший національний»;

інтернет-медіа року - інтернет портал «РБК-Україна»;

газета року - «Сегодня»;

митець року - провідний український художник, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Анатолій Криволап;

туристична компанія року - туристична компанія TEZ TOUR;

спортсмен року - чемпіонка світу з легкої атлетики 2011р. Ольга Саладуха;

меценат року - засновник Благодійного фонду свого імені Петро Порошенко.

Крім того, володарями міжнародних та спеціальних премій «Людина року-2011» стали: міжнародна премія в галузі дипломатії - Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні Георгіос Георгунтзос; спеціальна міжнародна премія «За відродження культурних контактів і духовне зближення народів» - популярна французька співачка Патрісія Каас; заслужена артистка Росії - міжнародна премія в галузі культури та мистецтва Наталія Корольова; спеціальна премія «За самовіддане служіння людям, своїй Вітчизні і професії» - медичний центр «Кібер Клініка Спіженка».

Володарями спеціальної премії «Зіркове solo» стали народний артист Росії Дмитро Харатьян та кавалер-баритон, доктор музики, соліст провідних оперних сцен Костянтин Ріттель-Кобилянський.