Влада хоче встигнути вдруге засудити Тимошенко

Захисник екс-прем'єр-міністра України Олександр Плахотнюк вважає, що влада хоче встигнути вдруге засудити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко до результатів розгляду її касаційній скарги на вирок Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва у так званій «газовій» справі.

Про це О.Плахотнюк сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, повідомляє сайт Ю.Тимошенко

"Враховуючи, що на 15 травня призначений розгляд Вищим спеціалізованим судом України скарги на вирок у газовій справі, я вважаю, що все буде робитися для того, щоб до 15 травня отримати ще один вирок. Комусь дуже потрібно, щоб кримінальна справа, що стосується ЄЕСУ, якнайшвидше потрапила до суду", - сказав адвокат.

Захисник також сумнівається, що судді, які розглядатимуть справу щодо ЄЕСУ, зроблять висновки з попереднього судового процесу з розгляду так званої «газової» справи. "Враховуючи те, з якою швидкістю ця справа направляється до суду, можна зробити єдиний висновок, що навряд чи когось цікавить об’єктивний розгляд справи, цікавлять лише строки", - додав він.

О.Плахотнюк підкреслив, що обмеження Ю.Тимошенко та її захисту у строках ознайомлення з матеріалами справи не впливає на час, протягом якого справа повинна бути передана до суду. "Якщо притримуватися кримінально-процесуального законодавства, після того як завершуються строки ознайомлення з матеріалами справи, захист має право подавати клопотання, докази, робити заяви в межах слідства, а слідчий після цього повинен їх розглянути, прийняти рішення і доповнити слідство, виходячи з клопотань", - уточнив захисник.

"Слідчий повинен після 28 березня розглянути клопотання, прийняти рішення, або уже наперед відомо, що він відмовить у задоволенні всіх клопотань – скоріше за все, так і буде. Але для того щоб вивчити клопотання і мотивовано відмовити, потрібен певний час. Має бути надана можливість захисту все ж таки реалізувати всі свої права, заявити клопотання, перевірити докази, і лише потім говорити про передачу до суду. Місяць, два місяці – я не знаю, скільки часу потрібно, але, на жаль, я мушу констатувати і з великою вірогідністю стверджувати, що дана справа може опинитися у суді, не дивлячись ані на вимоги кримінально-процесуального законодавства, ані на клопотання захисту і ті додаткові докази, які будуть надані, на початку квітня", - прогнозує адвокат.

***

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».