S&P: економіка Росії залежить від ціни нафти

У 2012 році для формування збалансованого бюджету Росії нафта має коштувати 120 дол. за барель.

Про це йдеться в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, який є в розпорядженні УНІАН.

«Незважаючи на рекордний обсяг доходів від продажу нафти в 2011 році, профіцит бюджету розширеного уряду становить, за нашими оцінками, всього 0,8% ВВП. Ми чекаємо, що в 2012 році для формування збалансованого бюджету ціна на нафту має в середньому дорівнювати 120 дол. за барель», - йдеться в прогнозі.

Підкреслюється, що російська економіка, зокрема ВВП, торгівля і валютний курс та суспільні фінанси, знаходяться в значній залежності від зміни ціни на нафту. Високі ціни на нафту поки що дозволяють підтримувати рівень державних витрат. Проте тиск на витратну частину бюджету, приміром, з боку старіючого населення або в разі виконання значної частини обіцянок, зроблених під час президентських виборів, може привести до необхідності збільшення доходів бюджету, що робить російські суспільні фінанси уразливими до зниження цін на нафту.

В агентстві також прогнозують, що зниження цін на нафту на 10 дол. прямо і побічно приведе до зниження держдоходів на 1,4% ВВП.

«При реалізації дуже несприятливого стресового сценарію, який передбачає падіння цін на нафту в середньому до 60 дол. за барель і їх збереження на цьому рівні, ми чекаємо, що дефіцит бюджету складе більше 8% ВВП», - сказано в повідомленні.

При цьому сценарії довгострокові рейтинги РФ можуть максимально знизитися на три ступені. На сьогодні РФ має такі рейтинги S&P: за зобов'язаннями в іноземній валюті - довгостроковий «BBB» із стабільним прогнозом і короткостроковий «A3», за зобов'язаннями в національній валюті - довгостроковий «BBB+» із стабільним прогнозом і короткостроковий «А2».

У 2011 році середня ціна на нафту Urals складала 110 дол. за барель, перевищуючи попередній рекорд у 95 дол. в 2008 році. До середини березня цього року середня ціна становила близько 125 дол. за барель.