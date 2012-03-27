Кличко: у нас спільний ворог - партія влади

Лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає, що опозиція повинна створити більшість у наступному складі Верховної Ради України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив учора під час зустрічі з президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом у Брюсселі.

В.Кличко, зокрема, зазначив, що його політична сила докладе всіх зусиль для того, щоб опозиційні сили змогли домовитися про співпрацю у наступному складі парламенту і разом боролися за зміни в країні.

“Ми не хочемо конкуренції один з одним, у нас спільний ворог - партія влади”, - сказав він.

За словами В.Кличка, УДАР дотримується прмнципу взаємонепоборення і чекає від партнерів по опозиції підтримки його ініціативи вже сьогодні створити Центр з підготовки та контролю за виборами.

При цьому, за словами В.Кличка, одним із ключових завдань опозиційних партій в Україні є також посилення діалогу з громадянським суспільством.

Президент Європейської народної партії, у свою чергу, зазначив, що у Європі уважно та із занепокоєнням стежать за згортанням демократії в Україні.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання міжпартійної співпраці.