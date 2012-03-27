Тимошенко складає виборчий список опозиції

Юлія Тимошенко працює над новою програмою партії «Батьківщина» та над списком об’єднаної опозиції на парламентські вибори.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко на прес-конференції в Івано-Франківську, передає Укрінформ.

"Юлія Володимирівна нині працює над новою програмою партії «Батьківщина» та над списком об’єднаної опозиції, як і ми працюємо. Вона в роботі, лише не може зустрітись з вами. Вакансії лідера опозиції наразі немає", - стверджує Томенко.

За його словами, для звільнення Тимошенко перемога на парламентських виборах є надійнішим методом, ніж перемога в Європейському суді.

«Так, як тепер коментує влада рішення Європейського суду про надання меддопомоги в стаціонарних умовах, то це викликає в нас підозру, що і наступні рішення коментуватимуть не інакше. Тому нам краще перемогти на парламентських виборах, аніж сподіватись на рішення Європейського суду», - стверджує Микола Томенко.