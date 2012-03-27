Янукович незабаром відвідає Китай

Найближчим часом відбудеться візит Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.Янукович домовився з головою КНР Ху Цзіньтао на зустрічі у Сеулі.

Сторони обговорили шляхи подальшої активізації торговельно-економічних та фінансових відносин України та Китаю. Йшлося також про хід виконання домовленостей, досягнутих за результатами візитів на найвищому рівні, які відбулися до України та Китаю.

В.Янукович та Ху Цзіньтао домовилися про візит Президента України до КНР, який має відбутися найближчим часом - його точні терміни будуть визначені дипломатичними каналами.

Зустріч Президента України та голови КНР відбулася перед початком першого пленарного засідання Саміту з питань ядерної безпеки.