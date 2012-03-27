Янукович зустрівся з Обамою

Раніше у Сеулі Президент провів зустрічі з Генеральним секретарем ООН та Президентом Республіки Індонезія

У Сеулі відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента США Барака Обами. Про це повідомляє прес-служба Президента України. Раніше у Сеулі В.Янукович провів зустрічі з Генеральним секретарем ООН Пан Гу Муном та Президентом Республіки Індонезія Сусіло Бамбангом Юдхойоно,

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