Литвин: Я не звик робити холості постріли

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що 24 квітня Уповноваженим ВР з прав людини буде обрано урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерію Лутковську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що дане питання розглядатиметься парламентом 24 квітня.

За його словами, на даний час за кандидатуру В.Лутковської зібрано «більше 260 підписів».

Він додав, що інших кандидатур на цю посаду немає.

На уточнююче запитання, чи він, як голова ВР, вноситиме свою кандидатуру, В.Литвин відповів, що «якщо 261 депутат вніс пропозицію, то мені потрібно почекати, бо ви прекрасно розумієте, що інакше це просто холостий постріл». «Я не звик робити таких дій», - додав він.

В.Литвин, відповідаючи на запитання, чи буде 24 квітня В.Лутковська обрана омбудсменом, зазначив: «Я можу сказати, що так».

«Я думаю, що і ви це знаєте, і я це знаю, що робота ведеться колосальна, і це буде той унікальний день, коли у Верховній Раді України будуть присутні практично всі народні депутати», - наголосив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, на посаду Омбусдмена було висунуто дві кандидатури – правозахисника Євгена Захарова, який набрав у ході голосування в парламенті 15 березня 134 голоси, і В.Лутковської, яку підтримали 212 депутатів.