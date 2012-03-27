Про що Янукович говорив із Обамою

Президент України Віктор Янукович і Президент США Барак Обама обговорили питання ядерної безпеки, зокрема ініціативу української сторони про створення науково-дослідного центру на базі Чорнобильської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави повідомив журналістів у вівторок у Сеулі.

"Далі - ініціатива України, на яку поки що немає відповіді, але вона залишається на розгляді - це створення науково-дослідного центру світового рівня на ЧАЕС: ми говорили з ним (з Б.Обамою - УНІАН) здебільшого про ці питання", - сказав Президент.

При цьому В.Янукович відзначив, що досвід України, накопичений за 25 років після аварії на ЧАЕС, буде корисним для всього світу. Президент України вважає, що до питання створення науково-дослідного центру на базі ЧАЕС слід було б залучити і Японію, яка також має досвід подолання аварій такого роду.

В.Янукович повідомив, що на зустрічі з Б.Обамою говорили про те, що вже зроблено Україною в плані виконання зобов'язань щодо відмови від високозбагаченого урану, а також про перспективу відносин двох країн у питаннях ядерної безпеки.

"Сьогоднішнє обговорення було, як з погляду того, що вже було зроблене, так і з погляду майбутнього, що робити далі", - підкреслив В.Янукович.