Заборону абортів пропонують винести на референдум

Ухвалення закону про заборону переривання небажаної вагітності спричинить різке зростання кількості нелегальних абортів в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова підкомітету з міжнародно-правових питань з гендерної політики Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олена Бондаренко.

Вона переконана, що через стрімке зубожіння населення, «заборона абортів викличе величезний вибух нелегальних абортів у нашій країні».

«Нелегальний аборт – це смертність і каліцтво жінок. Аборт – це величезна психологічна травма, рано чи пізно жінка приходить до моральних мук, до Бога з проханням її пробачити. Але водночас сьогодні українська жінка займається громадською, політичною, бізнесовою діяльністю. Вона зрештою просто працює, і є сьогодні часто єдиною годувальницею у родині. Це – факт», - сказала народний депутат.

Заборона абортів, на думку О.Бондаренко, повертає «визнання, що єдиною функцією жінки є лише репродуктивна, тобто вона має лише народжувати і дбати про дітей».

«Але яким законодавчим актом ми можемо зобов’язати чоловіка обов’язково працювати і належним чином забезпечувати свою родину, а не поневірятися у пошуках роботи? Чи просто не працювати, бо жінка забезпечує родину? Що робити жінкам неодруженим? Очевидно, законодавчим актом слід заборонити незаміжнім жінкам зустрічатися з чоловіками. Ми можемо дістатися до таких речей. З яких надзвичайно тяжко буде вибиратися», - зазначила О.Бондаренко.

Посилаючись на досвід інших країн, де законодавчо заборонено аборти, народний депутат, зауважила, що це не дає очікуваних результатів. «Жінки з цих країн перетинають кордони, виїжджають у інші країни, де абсолютно легально роблять переривання вагітності. Тому заборона не рятує ситуації», - сказала О.Бондаренко.

Вона висловила переконання, що мами, які народжуватимуть, але не будуть у змозі прогодувати дітей, віддаватимуть їх до сиротинців. О.Бондаренко підкреслила, що підтримує ініціативу церкви, «як християнка та віруюча людина». Водночас народний депутат зауважила, що імовірно «церкві слід було б подбати про збільшення та наявність добре забезпечених притулків при церкві, щоб дбати про покинутих дітей», «Держава не в змозі буде самотужки подолати цю проблему, вона і зараз не в змозі, їй абсолютно байдуже до покинутих дітей. А далі ця хвиля наростатиме», - зазначила О.Бондаренко.

Вона навела дані статистики, яка свідчить, що, зазвичай, потенційні усиновителі хочуть мати здорових дітей. «Як правило, і це сьогодні очевидно – від дітей відмовляються ті, жінки, які бачать, що їхня дитина хвора і потребуватиме лікування. Отже, покинутих хворих дітей ставатиме більше у притулках та дитбудинках», - вважає О.Бондаренко.

Вона також висловила думку, що Україна муситиме повернутися до кримінальних санкцій проти тих, хто робить аборти, та, імовірно, й до тих, хто вдається до таких абортів.

На думку народного депутата, проблема абортів не може бути вирішена «одним кроком у той чи той бік». «Найпрекрасніший законодавчий акт не може вирішити проблему абортів. Очевидно, про це слід спитати і у жінок, і у чоловіків, у родини. А для цього я бачу вихід єдиний – всеукраїнський референдум», - наголосила О.Бондаренко.

У свою чергу, головний акушер-гінеколог МОЗ України В’ячеслав Камінський наголосив, що потрібно думати, як зменшити кількість абортів і над цим працюють лікарі, МОЗ, громадські організації. «У переважній кількості випадків аборт – це не медична, а соціальна проблема. Якщо опитати жінок, які приходять на переривання, що стало причиною, ми почуємо – або відсутність житла, роботи, низька зарплата, неблагополучна атмосфера у родині, проблеми сімейного плану. Тому соціальна складова є визначальною», - наголосив В.Камінський.

Щодо заборони абортів, головний акушер-гінеколог висловив переконання, що жодна заборона не привела до бажаних наслідків. «Якщо ми говоримо про заборони – давайте заборонимо жінкам курити. Це дуже згубно діє на репродуктивні органи, на здоров’я майбутньої дитини. А це потенціал держави, ті покоління, що прийдуть за нами. Давайте заборонимо куріння, і побачимо, що з того вийде. Це такий же варіант. Треба не забороняти, а переконувати. Дати можливість народити здорових дітей, щоб ці діти були бажаними», - вважає В.Камінський.

У ході прес-конференції було також наголошено, що за останні 10 років в Україні зменшилася кількість абортів у шість разів. Якщо в 90-х роках абортивним методом намагалися регулювати кількість дітей близько одного мільйона жінок щороку, то у 2011 році було зафіксовано 156 193 аборти, зазначили учасники прес-конференції.

Також було поінформовано, що, починаючи з 2001 року, кількість пологів перевищує кількість абортів. Зокрема, у 2011 році на близько 490 тисяч пологів, припало 156 тисяч абортів (з них понад 101 тисячу через небажану вагітність).

Як повідомляв УНІАН, голови Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви звернулися до Верховної Ради України із закликом змінити законодавство і заборонити в Україні аборти.

За словами голови УГКЦ Святослава Шевчука, зумовлено таке звернення тим, що в Україні в середньому на рік внаслідок абортів гинуть 2 мільйони ненароджених дітей. "За 20 років незалежної України ми свідомо і добровільно вбили 40 мільйонів дітей, - підкреслив він. - Тобто за цей час перестала існувати така нація, як українці - 40 мільйонів. На тлі цієї цифри ті діти, які народилися за 20 років, - це вцілілі, це ті, яких випадково оминула вбивча рука батьків".

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про заборону абортів. Автором законопроекту №10170 від 12 березня виступив депутат від БЮТ Андрій Шкіль.

У пояснювальній записці до законопроекту, метою та завданням документу є "заборона штучного переривання вагітності, крім випадків, коли це загрожує життю вагітної жінки".

Депутат вважає, що заборона абортів в Україні допоможе подолати демографічну кризу. У своїх коментарях депутат наголосив, що не боїться збільшення кількості кримінальних абортів. «Досить вже того, що за 20 років ми вбили 20 млн. дітей. За останні 12 років населення України зменшилося на 5 млн. людей (з 52 млн. до 47 млн.). Якщо така демографічна динаміка триватиме, то через кілька років народ України складатиметься переважно з іммігрантів - вихідців з Азії", – заявив А.Шкіль.