Супердорогий підручник для 1 класу написала мати Хорошковського

Народний депутат від «Нашої України» Лілія Григорович направила депутатське звернення до генерального прокурора та голови Державної фінансової інспекції України щодо неефективного використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України державних коштів під час друку підручників.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», депутат просить провести перевірку ефективності використання державних коштів під час друку підручників на замовлення Міносвіти і науки, молоді та спорту України та поінформувати громадськість про заходи, вжиті для усунення корупційної складової у цій сфері.

На думку Л.Григорович, вартість друку низки підручників є явно завищеною.

Вона повідомляє прокуратуру, що сьогодні в ЗМІ з’явилось повідомлення про те, що ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19 березня 2012 р. уклало низку угод на друк підручників для 1 класу на загальну суму 61,13 млн. грн. Торги, проведені за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», привели до того, що вартість друку низки підручників є явно завищеною. Так, вартість друку одного підручника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Яновицька Н.І.) становить 647 грн. за примірник, «Іспанська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 клас» (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.) - 518 грн./екз, «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.) - 497 грн./екз.

«У зв’язку з чим, прошу вас провести перевірку ефективності використання державних коштів під час друку підручників на замовлення Міносвіти і науки, молоді та спорту України та поінформувати мене й громадськість у визначеному законом порядку про заходи, вжиті для усунення корупційної складової у цій важливій для суспільства та держави сфері», - наголошує Л.Григорович.

Як відомо, сьогодні "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що 19 березня ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" та Міносвіти уклали угоду про закупівлю підручників для 1 класу на суму 61,13 мільйона гривень. Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі "в одного учасника" через те, що автори підручників мають право самостійно визначати видавництво, яке буде здійснювати видання його твору.

Усі підручники "рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".

Як повідомляє «Українська правда»,одним із авторів підручника є Ольга Назарівна Хорошковська, матір першого віце-прем’єра Валерія Хорошковського.

Доктор педагогічних наук, професор Ольга Хорошковська є завідувачем лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України й діаспори Інституту педагогіки НАПН України.

Підручники авторства Хорошковської, пише видання, за дороговизною займають перше (українська мова для шкіл з польською мовою викладання, 647 грн/екз.), третє (українська мова для шкіл з молдавською мовою, 497 грн/екз.) та 14-е місця (українська мова для шкіл з російською мовою, 23 грн/екз.). Вартість друку цих підручників становить 1,43 мільйона гривень.