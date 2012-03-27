Попов об'їхав місто - і дав прочухана чиновникам

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов не задоволений якістю благоустрою та вивезення сміття у столиці. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, він заявив сьогодні під час наради із заступниками та головами районних держадміністрацій.

Очільник КМДА доручив Головному управлінню контролю за благоустроєм щотижня звітувати йому особисто про якість прибирання у кожному з районів Києва. За стан благоустрою голови РДА відповідатимуть особисто.

«Я часто об’їжджаю Київ і на власні очі пересвідчився у якості прибирання. Сміття усюди, в усіх районах. Це при тому, що до Великодня залишилося якихось два тижні, тож ми маємо активізуватися. До Чистого четверга місто повинно сяяти! А якщо голови районів не здатні впоратися навіть з прибиранням, то не виключено, що доведеться вдатися до адміністративних покарань», – сказав Олександр Попов.

Також голова КМДА доручив профільним управлінням вивчити можливість збільшення фінансування на ремонт доріг та прибудинкових територій, щоб пришвидшити виконання цих робіт. Крім того, Олександр Попов узяв на особистий контроль проведення суботників та весняних толок у місті.

Очільник КМДА також додав, що особисто братиме участь у суботниках майже щотижня.