Янукович зустрівся з гендиректором Samsung Electronics
13:14, 28 березня 2012Політика
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Президент України запросив компанію долучитися до створення в Україні IT-парків.
Президент України Віктор Янукович запросив компанію Samsung Electronics долучитися до створення в Україні IT-парків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з генеральним директором компанії Samsung Electronics Джисангом Чоєм.
В.Янукович наголосив на важливості для України співпраці в галузі високих технологій, зокрема телекомунікацій та розробки програмного забезпечення.
Він запросив Samsung долучитися до створення в Україні IT-парків, зазначивши, що влада готова всіляко сприяти інвесторам у реалізації цього проекту.
Дж.Чой подякував за зустріч і відзначив високий професійний рівень українських фахівців.
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