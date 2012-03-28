Янукович зустрівся з гендиректором Samsung Electronics

Президент України Віктор Янукович запросив компанію Samsung Electronics долучитися до створення в Україні IT-парків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з генеральним директором компанії Samsung Electronics Джисангом Чоєм.

В.Янукович наголосив на важливості для України співпраці в галузі високих технологій, зокрема телекомунікацій та розробки програмного забезпечення.

Він запросив Samsung долучитися до створення в Україні IT-парків, зазначивши, що влада готова всіляко сприяти інвесторам у реалізації цього проекту.

Дж.Чой подякував за зустріч і відзначив високий професійний рівень українських фахівців.