У Власенка погане передчуття

Захисник екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко не виключає, що влада вдасться до чергового порушення закону, передавши кримінальну справу щодо корпорації "Єдині енергетичні системи України" до суду.

"У мене сильне відчуття, що матеріали справи все одно передадуть до суду, незважаючи на те, що частина захисників не ознайомилася. Або обмежать якоюсь смішною цифрою: п’ять днів або десять днів", - сказав С.Власенко в інтерв’ю радіо "Свобода".

За словами захисника, обмеження у ознайомленні з матеріалами справи до 28 березня 2012 року не мають стосуватися нових захисників екс-прем`єра у цій справі, яких було допущено до процесу лише кілька днів тому. "Те обмеження, яке встановлене Київським судом міста Харкова, стосується лише Юлії Тимошенко і захисників Сергія Власенка та Андрія Кожем’якіна, а на сьогоднішній день у справі є ще два захисники – це Євгенія Тимошенко і Олександр Плахотнюк", - пояснив він.

С.Власенко наголосив, що для повноцінного та належного ознайомлення з матеріалами справи суд мав надати захисту Ю.Тимошенко щонайменше рік.

Як повідомлялося, О.Плахотнюк нещодавно заявив, що Ю.Тимошенко звернулася до СБУ із заявою про його допуск до справи як захисника 16 березня. "Я, як і всі інші захисники у цій справі, маю право ознайомлюватися з її матеріалами. Безапеляційні заяви про те, що після 28 березня справу буде передано до суду, свідчать про те, що я, як захисник, буду позбавлений можливості належним чином ознайомитися з матеріалами справи, що є порушенням права на захист", - підкреслив О.Плахотнюк.

У свою чергу правозахисник Євген Захаров напередодні наголосив на порушенні положень Європейської конвенції з прав людини під час обмеження екс-прем`єра та її захисників у часі ознайомлення з матеріалами справи щодо ЄЕСУ. "Це порушення статті 6 Європейської конвенції, одного з аспектів на справедливий суд. Цього не має бути. Право на ознайомлення з матеріалами справи – це таке ж суттєве право, як право на захист і інші аспекти права на справедливий суд", - уточнив він.

"Передача цієї справи до суду – це, знову-таки, буде порушенням статті 6 Європейської конвенції. На превеликий жаль, у судових справах Тимошенко постійно щось не так. І все іде проти закону і проти усталеної практики", - резюмував Є.Захаров.