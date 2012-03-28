СБУ відправляє прокурору справу проти Тимошенко щодо ЄЕСУ

Сьогодні на виконання рішення Київського районного суду Харкова слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області завершено ознайомлення обвинуваченої Юлії Тимошенко та її захисників з матеріалами кримінальної справи № 2310.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальну справу за обвинуваченням Ю.Тимошенко в організації заволодіння та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, організації ухилення від сплати податків корпорацією ЄЕСУ, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів; ухилення від сплати прибуткового податку з громадян, що спричинило тяжкі наслідки, з обвинувальним висновком після розгляду клопотань захисту буде направлено прокурору Харківської області для затвердження та скерування до суду.

Загальна сума завданих державі збитків незаконними діями Ю.Тимошенко, відповідно до матеріалів кримінальної справи, становить кілька десятків мільйонів гривень.

Вчиненню зазначених дій передувало неповернення в державу валютної виручки від експорту металу корпорацією ЄЕСУ у сумі понад 160 млн. доларів.

Крім того, Ю.Тимошенко обвинувачується в тому, що будучі президентом і фактичним власником корпорації ЄЕСУ, за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром Павлом Лазаренком вчинила замах на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом покладення на Кабінет міністрів зобов’язань корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії на суму 405,5 млн. доларів США та організувала ухилення від сплати податків на суму майже 10,7 млн. грн.

За цими фактами розслідування кримінальної справи триває.