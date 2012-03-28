Видатний український футболіст, володар «Золотого м’яча»-2004 кращий футболіст Європи Андрій Шевченко приєднався до Громадянського Форуму Києва, установчі Збори якого пройшли сьогодні в Українському Домі.

Андрій Шевченко підписав резолюцію ГФК, пояснивши, що «повністю розділяє цілі і задачі Громадянського Форуму Києва і планує бути активним його учасником».

Видатний футболіст підкреслив, що йому особливо близька ідея ГФК щодо залучення київської громади до обговорення та прийняття стратегічних рішень щодо розвитку столиці. «Саме за таким сценарієм діють місцеві влади і громади в Європі, і я радий, що й у нас працюватимуть механізми громадянського суспільства», – наголосив Андрій Шевченко.

Як повідомлялося раніше, учасники Установчих Зборів ГФК, які проходили в Українському Домі, обрали головою ГФК першого Президента України Леоніда Кравчука, який ініціював створення Громадянського Форуму.

На Установчих Зборах ГФК був присутній голова КМДА Олександр Попов.

Також на Установчих Зборах було обрано керівників робочих груп ГФК за напрямками роботи ГФК:

«Інтелектуальний Київ» – Леонід Губерський, ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка, академік, голова ради ректорів ВУЗів України, Герой України;

«Соціальний Київ» – Надія Вернигора, голова Пенсійного фонду Києва протягом 20-ти років;

«Здоровий Київ» – Петро Фомін, головний хірург МОЗ України, академік;

«Культурний Київ» – Олег Скрипка;

«Демократичний Київ» – Віктор Чамара, Секретар Національної спілки журналістів України;

«Діловий Київ» – Володимир Петренко, Генеральний директор ПАТ «Київметробуд», Герой України;

«Молодий Київ» – Руслана Лижичко, співачка, переможниця музичного конкурсу «Євробачення», громадський діяч, народний депутат України п`ятого скликання;

«Спортивний Київ» – Сергій Бубка, Президент Національного Олімпійського Комітету України, Чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон, Герой України.

Також учасники Установчих Зборів Громадянського Форуму Києва прийняли резолюцію, згідно якої ГФК бере на себе «відповідальність визначити орієнтири розвитку Києва в сферах економіки, соціальної політики, самоврядування, охорони здоров’я, культури та мистецтва, спорту, молодіжної політики».

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