До Іващенка в суд викликали «швидку»

До колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка під час судового засідання у його справі в Печерському районному суді Києва викликано бригаду медиків «швидкої допомоги».

Як передає кореспондент УНІАН, у другій половині дня в ході судового засідання В.Іващенко попросив оголосити технічну перерву, оскільки у нього загострився біль у хребті.

Для зняття больового синдрому суд оголосив технічну перерву і прийняв рішення викликати «швидку допомогу», медики якої наразі надають необхідні лікувальні процедури В.Іващенку.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.Іващенка в зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Йому було обраний запобіжний захід – узяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров'я В.Іващенка дуже погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.