Глава УГКЦ Святослав надів годинник за 150 євро

Новий годинник глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука) коштує близько 150 євро. Про це він сказав сам, коментуючи на прес-конференції в УНІАН зауваження журналіста про те, що в нього новий годинник.

“Завдяки вам, журналістам, мої приятелі в Італії подарували мені новий годинник, - сказав, зокрема, Блаженніший Святослав. - Я довго вагався, чи його надівати чи ні... Це такий простенький годинник “Касіо”, який коштує близько 150 євро. Я бачив, що в Італії більшість українських священиків такий годинник мають. Він вигідний тим, що заряджається він від сонця, тому не потрібно міняти батарею”.

Також глава церкви повідомив, що користується автомобілем “Фольксваген Пассат”. “Це не є моє авто, - сказав він, - а церкви. Коштує близько 20 тисяч доларів”.

Раніше повідомлялося, що Святослав носить годинник вітчизняного виробництва “Клейнод” за 800 грн.