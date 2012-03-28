ГФК: Майбутнє Києва визначатиме міська громада

Учасники Установчих Зборів Громадянського Форуму (ГФК) Києва, що пройшов сьогодні в Українському Домі, прийняли резолюцію, згідно якої заснований сьогодні ГФК – це «неформальний представницький орган київської громади, головною метою якого є формування точки зору киян на перспективи, шляхи і способи розвитку нашого міста».

Учасники Установчих Зборів висловили впевненість, що «майбутнє Києва має визначати міська громада, використовуючи механізми прямої демократії, включаючи і можливість місцевого референдуму». В планах ГФК – максимально широке долучення киян до процесу обговорення планів розбудови столиці України, повідомляє Главком.

«Ми беремо на себе відповідальність визначити орієнтири розвитку Києва в сферах економіки, соціальної політики, самоврядування, охорони здоров’я, культури та мистецтва, спорту, молодіжної політики», – говориться в резолюції Установчих Зборів ГФК.

Як повідомлялося раніше, учасники Установчих Зборів ГФК обрали головою ГФК першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, який ініціював створення Громадянського Форуму.

Також на Установчих Зборах було обрано керівників робочих груп ГФК за напрямками роботи ГФК:

«Інтелектуальний Київ» – Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка, академік, голова ради ректорів ВУЗів України, Герой України;

«Соціальний Київ» – Надія ВЕРНИГОРА, голова Пенсійного фонду Києва протягом 20-ти років;

«Здоровий Київ» – Петро ФОМІН, головний хірург МОЗ України, академік;

«Культурний Київ» – Олег СКРИПКА;

«Демократичний Київ» – Віктор ЧАМАРА, Секретар Національної спілки журналістів України;

«Діловий Київ» – Володимир ПЕТРЕНКО, Генеральний директор ПАТ «Київметробуд», Герой України;

«Молодий Київ» – Руслана ЛИЖИЧКО, співачка, переможниця музичного конкурсу «Євробачення», громадський діяч, Народний депутат України;

«Спортивний Київ» – Сергій БУБКА, Президент Національного Олімпійського Комітету України, Чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон, Герой України.