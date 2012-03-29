Завтра - з’їзд «Батьківщини»

Про це УНІАН повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шкіль.

Говорячи про порядок денний з’їзду, депутат зауважив, що йтиме мова про внесення змін до статуту партії у зв`язку з новим законом про вибори.

«Ці зміни є технічними, але необхідними для того, щоб не було жодних підстав у Міністерства юстиції впливати на політичну силу. Ми мусимо все це робити швидко, бо знаємо особливе ставлення до нас з боку влади», - наголосив А.Шкіль.

Також, за словами депутата, на з’їзді буде розпочата внутрішньопартійна дискусія щодо передвиборчої програми партії та її участі в парламентських виборів.

Депутат зауважив, що на з’їзд запрошені представники дружніх опозиційних партій.

«Я впевнений, що незабаром буде оприлюднено заяву щодо спільних дій опозиційних сил, залишилися технічні речі», - сказав А.Шкіль.