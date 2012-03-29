Кернес наказав закрити гей-клуб «Драйв»

Таке доручення в ході засідання виконкому Харківської міськради дав міський голова Геннадій Кернес, повідомляє «Городской дозор».

«Нехай шукають собі нове місце. Щоб я не бачив гей-клубів і лазні в будинку культури. Термін оренди у них закінчився », - повідомив Г. Кернес.

Правоохоронці зазначають, що періодично проводили перевірку в цьому клубі, оскільки там відбувалися злочини. Мер Харкова вважає, що приміщення будинку культури має використовуватися за призначенням.

Довідка.

Нічний клуб «Драйв» знаходиться на площі Руднєва, будинок 19а (зупинка станції метро «Проспект імені Гагаріна»). Клуб проводить закриті гей-вечірки, запрошуючи артистів-травесті, комік-шоу-групи. По п`ятницях і субботах влаштовуються шоу-програми з першої години ночі. П`ятниця - день геїв з десяти годин вечора і до 5.30 ранку. У суботу - ніч-мікс.

Нагадаємо, раніше ряд народних депутатів у Верховній Раді виступили з пропозицією законодавчо заборонити пропаганду гомосексуалізму.