Азаров призначив чергових міністрів на Великдень

Відповідне розпорядження від 26 березня № 147-р розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, з метою вирішення невідкладних питань на 14 квітня черговим призначено міністра культури Михайла Кулиняка, на 15 квітня – міністра юстиції Олександра Лавриновича, на 16 квітня – віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

Крім того, керівнику Секретаріату Кабміну, керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручено встановити чергування керівних працівників на зазначений період.