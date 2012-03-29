Азаров призначив чергових міністрів на Великдень
12:46, 29 березня 2012Політика
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Кабінет міністрів України призначив чергових міністрів на вихідні дні 14-16 квітня.
Відповідне розпорядження від 26 березня № 147-р розміщено на Урядовому порталі.
Згідно з документом, з метою вирішення невідкладних питань на 14 квітня черговим призначено міністра культури Михайла Кулиняка, на 15 квітня – міністра юстиції Олександра Лавриновича, на 16 квітня – віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.
Крім того, керівнику Секретаріату Кабміну, керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручено встановити чергування керівних працівників на зазначений період.
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