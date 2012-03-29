У камері Тимошенко поставили третє ліжко

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію сьогодні підтвердив журналістам заступник начальника Качанівської виправної колонії №54 – виконувач обов’язків начальника колонії Ігор Колпащіков.

«Третє ліжко стоїть, але нікого туди не підселяли. Кімната - 37 квадратних метрів. Із розрахунку необхідної для однієї особи площі, там можуть проживати до 6 осіб», - сказав І.Колпащіков.

На питання журналістів, чи планується поселити у камеру, в якій утримується Ю.Тимошенко, ще одну ув’язнену, І.Колпащіков не дав конкретної відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що у камери його підзахисної планують підселити жінку, яка відбуває покарання за навмисне вбивство. У зв’язку з цим С.Власенко висловив побоювання за життя Ю.Тимошенко.

27 березня прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій Чумак спростував цю заяву С.Власенка.