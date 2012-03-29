ПАРЄ набридло слухати обіцянки-цяцянки української влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.

В Раді Європи є відчуття відсутності в Україні політичної волі з реалізації тих зобов’язань, які країна взяла на себе, коли вступала до Ради Європи. Відчуття таке, що у Ради Європи закінчується терпець щодо України», - сказала М.Пурбе-Лундін.

Вона зазначила, що співдоповідачі ПАРЄ приїхали в Україну, аби зрозуміти, чи є у її керівництва політична воля до продовження співпраці з Радою Європи.

«Ми вважаємо, що цей діалог потрібен не Раді Європи, а українському народу», - додала М.Пурбе-Лундін.

«Ми бачимо, що щось робиться, але цього недостатньо. Нам треба подивитися, чи все це матеріалізується, зокрема, чи ухвалить парламент новий Кримінально-процесуальний кодекс. Нам дещо набридло щоразу чути про те, що створено нову робочу групу», - сказала М.Пурбе-Лундін.